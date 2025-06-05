Украина и Япония подписали сделку о 3 млрд долларов из замороженных активов РФ

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заграницей обнаружили замороженные активы Центробанка России на почти 280 млрд евро. Как известно, более двух третей из них в Евросоюзе.

Летом 2024 года лидеры стран G7 и ЕС договорились направить доход с замороженных активов России для нужд Украины.

В октябре того же года лидеры G7 согласовали Украине кредит на 50 млрд долларов, который будут погашать за счет доходов от замороженных российских активов.

В ЕС уже неоднократно призывали направить замороженные активы России или доходы от них на закупку оружия для Украины. В частности, с такими предложениями выступала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Президент Владимир Зеленский в декабре сообщал, что миллиард евро из доходов от замороженных активов РФ направят на производство украинского оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.