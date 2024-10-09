Посли ЄС погодили кредит для України на 35 млрд євро

Посли Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 35 млрд євро. Його погасять за рахунок прибутку від заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter та пресслужбу Ради ЄС.

"Посли ЄС щойно погодили пакет допомоги у розмірі 35 мільярдів євро для України на 2025 рік", - написав він.

Також Йозвяк додав, що посли так і не змогли погодити продовження санкцій проти активів Центрального банку Росії на 36 місяців замість шести місяців. Угорщина виступає проти такого рішення.

Варто зауважити, що рішення продовжити санкції проти Центробанку РФ на 36 місяців є умовою для виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів, який зобов'язалися надати учасники "Великої сімки" (G7). Таку умову висунули США.

Вашингтон у такий спосіб хоче бути впевненим, що санкції Євросоюзу стосовно російських активів діятимуть до виплати репарацій Україні з боку РФ.

Оновлено 21:07

У Раді ЄС підтвердили, що кредит для України на 35 млрд євро було погоджено.

"Фінансова допомога спрямована на негайне задоволення невідкладних фінансових потреб України, які зросли через посилення агресії Росії", - уточнили в Раді.

Також там додали, що такий кредит є внеском ЄС в ініціативу G7 надати кредит Україні на суму 50 млрд доларів.

Сьогодні представники країн ЄС домовилися, що якщо Європарламент підтримає пропозицію Єврокомісії про кредит для України без змін, то Рада ЄС також не буде вносити зміни до ініціативи.