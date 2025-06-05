Україна та Японія підписали угоду про 3 млрд доларів з заморожених активів РФ

Україна та Японія підписали угоду, необхідну для отримання позики у 3 млрд доларів. Вона покриватиметься прибутками з заморожених активів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Telegram.

"Загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів. Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України", - додав прем'єр.

За словами Шмигаля, 3 млрд доларів уряд спрямує на пріоритетні бюджетні видатки для розвитку економіки й посилення України.

Угоду уклали за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). З боку Японії угоду підписало агентство з міжнародного співробітництва (JICA).

Заморожені активи РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Центробанку Росії на майже 280 млрд євро. Як відомо, понад дві третини з них в Євросоюзі.

Влітку 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися спрямувати дохід з заморожених активів Росії для потреб України.

У жовтні того ж року лідери G7 погодили Україні кредит на 50 млрд доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

В ЄС вже неодноразово закликали направити заморожені активи Росії або доходи від них на закупівлю зброю для України. Зокрема, з такими пропозиціями виступала головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Президент Володимир Зеленський у грудні повідомляв, що мільярд євро з доходів від заморожених активів РФ направлять на виробництво української зброї.

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