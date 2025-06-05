Украина и Япония подписали сделку о 3 млрд долларов из замороженных активов РФ

Украина и Япония подписали соглашение, необходимое для получения займа в 3 млрд долларов. Он будет покрываться доходами с замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Всего в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов. Продолжаем работать над международным инструментом, который позволит конфисковать все замороженные российские активы в пользу Украины", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, 3 млрд долларов правительство направит на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.

Соглашение заключили по инициативе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Со стороны Японии соглашение подписало агентство по международному сотрудничеству (JICA).

Замороженные активы РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заграницей обнаружили замороженные активы Центробанка России на почти 280 млрд евро. Как известно, более двух третей из них в Евросоюзе.

Летом 2024 года лидеры стран G7 и ЕС договорились направить доход с замороженных активов России для нужд Украины.

В октябре того же года лидеры G7 согласовали Украине кредит на 50 млрд долларов, который будут погашать за счет доходов от замороженных российских активов.

В ЕС уже неоднократно призывали направить замороженные активы России или доходы от них на закупку оружия для Украины. В частности, с такими предложениями выступала главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Президент Владимир Зеленский в декабре сообщал, что миллиард евро из доходов от замороженных активов РФ направят на производство украинского оружия.

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