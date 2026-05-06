Україна та Польща готують масштабний проєкт зі збільшення імпорту газу

14:45 06.05.2026 Ср
2 хв
Проєкт передбачає аукціонний розподіл двох рівнів підвищеної потужності
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Україна збільшить потужності імпорту газу з Польщі (Getty Images)

Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Відповідний спільний проєкт уже погодили регулятори обох країн.

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) отримав погодження від НКРЕКП на розширення потужності на міждержавному з’єднанні з Польщею. Синхронний дозвіл на реалізацію цього рішення також надав польський регулятор (URE).

Спільний аукціон збільшеної потужності відбудеться 6 липня 2026 року на платформі GSA (Gas System Auctions Platform). Він передбачає розподіл двох рівнів:

  • 6,98 млн куб. м на добу (у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045);
  • 10,20 млн куб. м на добу (у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047).

Подальші кроки залежатимуть від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження ринкового попиту український ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази - розбудови відповідної інфраструктури.

Зазначається, що збільшення потужностей на цьому напрямку розширить доступ до європейського ринку газу. Це також дозволить зменшити залежність від ризикових маршрутів постачання та підвищить надійність енергосистеми в умовах війни.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 5 травня, російські окупанти завдали удару по газовидобувному об’єкту на Полтавщині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. РФ здійснила повторний ракетний удар після того, як на місце події прибули рятувальники ДСНС.

Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє рятувальників і троє працівників "Нафтогазу", десятки людей дістали поранення. У МВС заявили, що такі удари по екстрених службах є свідомою тактикою росіян і розцінюються як воєнний злочин.

