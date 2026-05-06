Україна та Польща готують масштабний проєкт зі збільшення імпорту газу

Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Відповідний спільний проєкт уже погодили регулятори обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго.
Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) отримав погодження від НКРЕКП на розширення потужності на міждержавному з’єднанні з Польщею. Синхронний дозвіл на реалізацію цього рішення також надав польський регулятор (URE).
Спільний аукціон збільшеної потужності відбудеться 6 липня 2026 року на платформі GSA (Gas System Auctions Platform). Він передбачає розподіл двох рівнів:
Подальші кроки залежатимуть від результатів аукціону та проходження економічного тесту. У разі підтвердження ринкового попиту український ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної фази - розбудови відповідної інфраструктури.
Зазначається, що збільшення потужностей на цьому напрямку розширить доступ до європейського ринку газу. Це також дозволить зменшити залежність від ризикових маршрутів постачання та підвищить надійність енергосистеми в умовах війни.
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 5 травня, російські окупанти завдали удару по газовидобувному об’єкту на Полтавщині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. РФ здійснила повторний ракетний удар після того, як на місце події прибули рятувальники ДСНС.
Внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє рятувальників і троє працівників "Нафтогазу", десятки людей дістали поранення. У МВС заявили, що такі удари по екстрених службах є свідомою тактикою росіян і розцінюються як воєнний злочин.