Головна » Бізнес » Енергетика

Україна втрачає газ через удари РФ, потрібно імпортувати, - голова "Нафтогазу"

19:15 05.05.2026 Вт
2 хв
Окупанти п'ять днів поспіль гатять по газових об'єктах
aimg Марія Науменко
Україна втрачає газ через удари РФ, потрібно імпортувати, - голова "Нафтогазу" Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)
Атака Росії у вівторок, 5 травня, завдала серйозних пошкоджень об’єктам газовидобутку "Нафтогазу". Через це Україна змушена компенсувати втрати імпортом газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького в ефірі телемарафону.

За його словами, удари, зокрема балістичними ракетами, призвели до втрат газу та пошкодження інфраструктури.

"Безумовно, є втрати газу. Безумовно, ми будемо надолужувати й відновлювати. І все відновимо, все зробимо. Тимчасові втрати власного видобутку будемо компенсовувати, як і минулого року, імпортними обсягами", - зазначив Корецький.

Він уточнив, що з початку 2026 року Росія здійснила 107 масованих атак по об’єктах групи "Нафтогаз", переважно по газовидобувній інфраструктурі. Останні удари тривають уже п’ять днів поспіль.

Найближчим часом компанія планує відновити постачання для споживачів, які залишилися без газу через обстріли.

Нагадуємо, в ніч на 5 травня Росія завдала удару по газовидобувному об’єкту на Полтавщині, спричинивши масштабну пожежу. Коли на місце прибули рятувальники ДСНС, окупанти здійснили повторний ракетний удар безпосередньо по них.

Унаслідок атаки загинули двоє рятувальників і троє працівників "Нафтогазу", ще десятки людей дістали поранення. У МВС наголосили, що такі удари по екстрених службах є свідомою тактикою РФ і розцінюються як воєнний злочин.

Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
