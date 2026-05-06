Украина и Польша готовят масштабный проект по увеличению импорта газа

Украина готовится к новому этапу увеличения импорта природного газа из Польши. Соответствующий совместный проект уже согласовали регуляторы обеих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.
Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) получил согласование от НКРЭКУ на расширение мощности на межгосударственном соединении с Польшей. Синхронное разрешение на реализацию этого решения также предоставил польский регулятор (URE).
Совместный аукцион увеличенной мощности состоится 6 июля 2026 года на платформе GSA (Gas System Auctions Platform). Он предусматривает распределение двух уровней:
Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов аукциона и прохождения экономического теста. В случае подтверждения рыночного спроса украинский ОГТСУ и польский оператор GAZ-SYSTEM перейдут к практической фазе - развитию соответствующей инфраструктуры.
Отмечается, что увеличение мощностей на этом направлении расширит доступ к европейскому рынку газа. Это также позволит уменьшить зависимость от рисковых маршрутов поставок и повысит надежность энергосистемы в условиях войны.
Напомним, в ночь на вторник, 5 мая, российские оккупанты нанесли удар по газодобывающему объекту на Полтавщине, в результате чего возник масштабный пожар. РФ осуществила повторный ракетный удар после того, как на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС.
В результате вражеского обстрела погибли двое спасателей и трое работников "Нафтогаза", десятки людей получили ранения. В МВД заявили, что такие удары по экстренным службам являются сознательной тактикой россиян и расцениваются как военное преступление.