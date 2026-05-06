Украина и Польша готовят масштабный проект по увеличению импорта газа

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) получил согласование от НКРЭКУ на расширение мощности на межгосударственном соединении с Польшей. Синхронное разрешение на реализацию этого решения также предоставил польский регулятор (URE).

Совместный аукцион увеличенной мощности состоится 6 июля 2026 года на платформе GSA (Gas System Auctions Platform). Он предусматривает распределение двух уровней:

6,98 млн куб. м в сутки (в газовые годы с 2030/2031 до 2044/2045);

10,20 млн куб. м в сутки (в газовые годы с 2032/2033 до 2046/2047).

Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов аукциона и прохождения экономического теста. В случае подтверждения рыночного спроса украинский ОГТСУ и польский оператор GAZ-SYSTEM перейдут к практической фазе - развитию соответствующей инфраструктуры.

Отмечается, что увеличение мощностей на этом направлении расширит доступ к европейскому рынку газа. Это также позволит уменьшить зависимость от рисковых маршрутов поставок и повысит надежность энергосистемы в условиях войны.