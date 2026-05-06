Украина и Польша готовят масштабный проект по увеличению импорта газа

14:45 06.05.2026 Ср
2 мин
Проект предусматривает аукционное распределение двух уровней повышенной мощности
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Украина увеличит мощности импорта газа из Польши (Getty Images)

Украина готовится к новому этапу увеличения импорта природного газа из Польши. Соответствующий совместный проект уже согласовали регуляторы обеих стран.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) получил согласование от НКРЭКУ на расширение мощности на межгосударственном соединении с Польшей. Синхронное разрешение на реализацию этого решения также предоставил польский регулятор (URE).

Совместный аукцион увеличенной мощности состоится 6 июля 2026 года на платформе GSA (Gas System Auctions Platform). Он предусматривает распределение двух уровней:

  • 6,98 млн куб. м в сутки (в газовые годы с 2030/2031 до 2044/2045);
  • 10,20 млн куб. м в сутки (в газовые годы с 2032/2033 до 2046/2047).

Дальнейшие шаги будут зависеть от результатов аукциона и прохождения экономического теста. В случае подтверждения рыночного спроса украинский ОГТСУ и польский оператор GAZ-SYSTEM перейдут к практической фазе - развитию соответствующей инфраструктуры.

Отмечается, что увеличение мощностей на этом направлении расширит доступ к европейскому рынку газа. Это также позволит уменьшить зависимость от рисковых маршрутов поставок и повысит надежность энергосистемы в условиях войны.

Напомним, в ночь на вторник, 5 мая, российские оккупанты нанесли удар по газодобывающему объекту на Полтавщине, в результате чего возник масштабный пожар. РФ осуществила повторный ракетный удар после того, как на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС.

В результате вражеского обстрела погибли двое спасателей и трое работников "Нафтогаза", десятки людей получили ранения. В МВД заявили, что такие удары по экстренным службам являются сознательной тактикой россиян и расцениваются как военное преступление.

