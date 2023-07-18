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Україна та ООН підписали меморандум про збільшення допомоги з відновлення країни після війни

Фото: Україна та ООН підписали меморандум про допомогу з відновлення країни після війни (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Глава МЗС Дмитро Кулеба та адміністратор ПРООН Ахім Штайнер підписали меморандум щодо післявоєнного відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

За його словами, даний меморандум дозволить ООН збільшити зусилля з надання допомоги Україні в проектах післявоєнного відновлення. Це також охопить страхування ризиків війни, розмінування, енергетичну інфраструктуру та підтримку малих і середніх підприємств.

Відбудова України

Нещодавно у Лондоні пройшла конференція щодо відбудови України. На ній союзники оголосили про великі пакети фіндопомоги та презентували програми для залучення інвесторів.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації.

До того ж, Україна отримала нові домовленості щодо відновлення від союзників.

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ООНДмитро Кулеба