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Украина и ООН подписали меморандум об увеличении помощи по восстановлению страны после войны

Фото: Украина и ООН подписали меморандум о помощи по восстановлению страны после войны (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Дмитрий Кулеба и администратор ПРООН Ахим Штайнер подписали меморандум по послевоенному восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

По его словам, данный меморандум позволит ООН увеличить усилия по оказанию помощи Украине в проектах послевоенного обновления. Это также охватит страхование рисков войны, разминирование, энергетическую инфраструктуру и поддержку малых и средних предприятий.

Восстановление Украины

Недавно в Лондоне прошла конференция по восстановлению Украины. На ней союзники объявили о больших пакетах финпомощи и представили программы для привлечения инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.

К тому же Украина получила новые договоренности по возобновлению от союзников.

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ООНДмитрий Кулеба