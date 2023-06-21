Мільярди на відновлення України. Головні заяви першого дня конференції в Лондоні

Сьогодні, 21 червня, в Лондоні стартувала дводенна конференція з відновлення України URC 2023. Партнери вже оголосили про великі пакети фіндопомоги та презентували програми для залучення інвесторів.

Зеленський про "основи для миру" та перспективи для інвесторів

Президент України виступив на відкритті конференції у Лондоні із пропозицією створити основу для миру, яка включає кілька важливих напрямків.

"Перше – потенціал єдності. Друге – потенціал стабільності. Третє – потенціал зростання. Четверте – потенціал безпеки. І п'яте, надзвичайно важливе, – це потенціал демократії", – сказав Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський виступив на URC 2023 онлайн (twitter.com/Denys_Shmyhal)

Глава держави також говорив про вступ до ЄС та членство в НАТО. За його словами, "Україні вже вдалося зробити Євросоюз таким єдиним, яким він ще не був". Наша країна поділяє цінності ЄС і фактично входить у простір безпеки НАТО.

"Так само, як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС і прагне повноправного членства, ми вже захищаємо спільний простір свободи в Альянсі і очікуємо лише на сміливість лідерів Альянсу, щоб визнати цю реальність політично", - зазначив Зеленський.

Він закликав союзників переходити до дій і реальних проектів, оскільки через російську агресію ніде у світі нині немає місця, де потрібне відновлення такої кількості об'єктів, як в Україні.

При цьому Зеленський наголосив, що відновлення - це не лише реконструкція, а й мільйони робочих місць та мільярдні прибутки для компаній.

"В Україні найбільше джерело економічного, виробничого та технологічного зростання в Європі за десятки та десятки років. Причому це не тільки реконструкція. Наприклад, це зелена металургія", - заявив він.

Президент навів приклад досягнутого прогресу України в цифровій трансформації, який вже переймають в інших країнах, і повідомив, що у майбутньому всі держпослуги в країні будуть переведені в онлайн.

3 млрд доларів та платформа для залучення інвесторів від Британії

Великобританія виділить 3 млрд доларів кредитних гарантій для України в наступні 3 роки. Також запускається новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям та проект на підтримку "зеленої" енергетики України. Про це повідомив прем'єр Ріші Сунак.

Він наголосив на важливості платформи для бізнесу, яка допоможе залучити інновації та інвестиції для України.

"Саме тому ми розпочинаємо Український бізнес-компакт, щоб приватний сектор міг пообіцяти свою підтримку відновленню та реконструкції України", - додав прем'єр-міністр Великобританії.

За його словами, понад 400 компаній із 38 країн із сукупною ринковою капіталізацією в 4,9 трильйона доларів підписалися на участь в ініціативі Business Compact.

Глава уряду Великобританії на конференції розповів і про нову систему страхування воєнних ризиків для залучення інвесторів до України.

"Це величезний крок уперед до того, щоб допомогти страховикам гарантувати інвестиції в Україну, усунути один із найбільших бар'єрів та дати інвесторам упевненість, необхідну їм для дій", - сказав Сунак.

Новий пакет підтримки від США на 1,3 млрд доларів

Держсекретар США під час Лондонської конференції оголосив про виділення 1,3 млрд доларів на відновлення України.

"За сприяння Конгресу США ми надамо новий пакет фінансової допомоги більш ніж на 1 млрд доларів. Зокрема, ми інвестуємо близько 520 млн доларів, щоб відбудувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України", - сказав Ентоні Блінкен.

Решта коштів буде спрямована на відновлення життєво важливої інфраструктури, у т.ч. залізничні лінії, порти та прикордонні переходи.

Також 100 млн доларів у цьому пакеті США виділено для посилення цифрового сектору. Зокрема, для оцифрування митної системи України. Ці інвестиції направлені на боротьбу з корупцією та допоможуть українським бізнесам, які перебувають у фінансовій кризі.

Блінкен наголосив, що "відновлення - це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної, незалежної країни, повністю інтегрованої з Європою, пов'язаної з ринками по всьому світу".

Голова Єврокомісії про майбутнє України в ЄС та підтримку у 50 млрд євро

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країни ЄС мають інвестувати в Україну, щоб вона перемогла у війні проти РФ і стала частиною європейської родини.

"Ми можемо бути об'єднаними, скоординованими і рішучими як ніколи в тому, що Україна має перемогти і вона переможе з нашою підтримкою. Наш обов'язок - інвестувати в цю країну мрії - Україну, яка стане членом Європейського Союзу", - сказала вона.

Під час Лондонської конференції Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що до 2027 року Євросоюз готовий покрити 45% дефіциту у фінансовій системі України. Це становить близько 50 млрд євро. Допомога буде виділена у вигляді грантів, кредитів та за рахунок заморожених російських активів.

Німеччина надає гуманітарну допомогу майже на 400 млн євро

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на полях URC 2023 повідомила про надання 381 млн євро допомоги Україні на гуманітарні потреби. Також Німеччина продовжуватиме допомагати у проведенні розмінування українських територій.

"Німеччина розширює підтримку України в гуманітарній галузі. Ми надаємо 381 млн євро гуманітарної допомоги у 2023 році. Ми говоримо про генератори, продукти харчування, намети тощо", - сказала Бербок.

Глава МЗС Німеччини додала, що загальна сума допомоги Україні досягла 16,8 млрд євро, включаючи військову підтримку.

Франція виділить 40 млн євро для екстреної допомоги

У Франції готують пакет допомоги Україні, розрахований на кілька років. Він включає гуманітарну допомогу та буде спрямований на підтримку економічної стабільності. Щоб уникнути навантаження на українську фінансову систему, допомога буде надана у вигляді грантів.

Перший пакет екстреної підтримки у розмірі 40 млн євро від Франції Україна отримає цього року.

Насамперед пакет фінансування призначений для реконструкції критично важливої інфраструктури, медичного обладнання, а також для забезпечення стійкості до надзвичайних ситуацій в очікуванні наступної зими. Про це під час Лондонської конференції повідомила міністр закордонних справ Катрін Колонна.

Окрім того, для залучення інвесторів до проектів відновлення та модернізації України Франція підготувала механізм страхування від воєнних ризиків. Він узгоджується з механізмами, які пропонує Україна та Великобританія.

"Я оголошую сьогодні про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною через французький державний інвестиційний банк", - сказала Колонна на конференції.

Іспанія зобов'язалася виділити 250 млн євро

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес анонсував допомогу Україні на загальну суму 250 млн євро, що піде на відновлення та реконструкцію.

"У тому числі затверджено і нове зобов'язання у розмірі 7 мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні, спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік з інкубаторами для немовлят", - додав Альбарес.

Також міністр розповів, що Іспанія відправить понад 24 тонни гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС.

840 млн євро від ЄІБ

На Лондонській конференції Міністр інфраструктури Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр підписали Меморандум зі співробітництва у проектах відновлення України. Він передбачає виділення 840 млн євро до кінця 2023 року.

Кошти спрямують на відновлення шкіл, лікарень, інфраструктури, транспортних мереж. Також банк профінансує розвиток цифровізації та посилення кібербезпеки.

Україна готує механізм для відшкодування збитків РФ

Під час свого виступу на URC 2023 голова Кабміну Денис Шмигаль повідомив про підготовку механізму для конфіскації російських активів. Він дозволить залучити 500 млрд доларів на відновлення України.

"Росія має заплатити за те, що вона знищила, зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів російських активів, схованих на Заході. Історичне рішення було прийняте на зустрічі Ради Європи - встановити реєстр шкоди і руйнувань, завданих російською агресією в Україні", - сказав Шмигаль.

Другим джерелом фінансування будуть кошти держбюджету. На 2023 рік уже передбачено 3,3 млрд доларів, і країна вже розпочала відновлення за ці кошти, зазначив Шмигаль.

Третім джерелом коштів на відновлення України має стати допомога партнерів. "З необхідних 14,1 млрд доларів на rapid recovery партнери вже гарантували отримання 4,3 млрд. Проте нам потрібні ще 6,5 млрд доларів", - додав прем'єр.