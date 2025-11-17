UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Україна та NVIDIA запускають проект зі створення вітчизняного штучного інтелекту

Україна запускає амбітний АІ-проект разом із NVIDIA (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Україна зміцнює співпрацю з NVIDIA - світовим лідером у галузі обчислювальної інфраструктури для ШІ. Після запуску проєкту AI Factory сторони переходять до наступного етапу - створення суверенної екосистеми штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Що відомо

За даними Мінцифри, співпраця дасть змогу Україні використовувати передові технології NVIDIA для побудови стійкої та незалежної AI-інфраструктури, орієнтованої на потреби державного управління та оборонного сектору.

Основні напрямки нової ініціативи включають:

  • підтримку у створенні національної інфраструктури на базі технологій NVIDIA;
  • розвиток освітніх програм і талантів у сфері ШІ
  • запуск спільних дослідницьких і R&D-проектів
  • розвиток і підтримку стартап-екосистеми.

Першим проєктом у межах партнерства стане розробка Diia AI LLM - суверенної мовної моделі, навченої на українських даних, законодавстві та публічних сервісах. Ця модель стане основою всіх AI-рішень в екосистемі "Дії": від інтелектуального помічника на порталі до майбутнього голосового асистента в мобільному застосунку.

Україна отримає доступ до технологій та експертизи NVIDIA, що дасть змогу прискорити навчання моделей, оптимізувати витрати і створювати конкурентоспроможні рішення світового рівня.

У Мінцифри наголошують: партнерство з NVIDIA - це ключовий крок до формування проактивної, "агентної" держави, яка використовує штучний інтелект для більш ефективного надання послуг громадянам.

Нагадаємо, що в Україні планують запуск нових цифрових послуг уже 2026 року.

Читайте також, як Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією, що перевищила 5 трильйонів доларів.

А ще ми писали про те, чому NVIDIA припиняє випуск своїх культових відеокарт і що відомо про закінчення цілої епохи в індустрії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло ФедоровМіністерство цифрової трансформаціїШтучний інтелект