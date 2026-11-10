Україна та Норвегія працюють над інтеграцією ракет у ППО NASAMS

Україна та Норвегія у рамках оборонної співпраці працюють над інтеграцією нових ракет у комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що напередодні засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Сторони окреслили пріоритети підтримки України до кінця цього року та на наступний рік.

"Цінуємо сталість підтримки та її силу. Це дає нам передбачуваність і можливість спрямовувати ресурси на найбільш нагальні потреби, передусім на безпілотні системи та посилення протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Зокрема, йшлося про закупівлю ПЗРК, внески до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а також прискорення постачання протиповітряних ракет.

Окремо сторони обговорили постачання 20-мм пострілів для літаків F-16. Ці боєприпаси до авіаційних гармат показують високу ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками. Ще одна тема - проекти з інтеграції ракет у системи ППО NASAMS. Сторони обговорили хід їх реалізації.

Раніше повідомлялось, що Норвегія суттєво посилює українську протиповітряну оборону, допомагаючи знищувати ворожі ударні безпілотники та інші повітряні цілі росіян.