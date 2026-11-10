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Україна та Норвегія працюють над інтеграцією ракет у ППО NASAMS

15:02 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Україна та Норвегія працюють над інтеграцією ракет у ППО NASAMS Фото: Україна та Норвегія працюють над інтеграцією ракет у ППО NASAMS (gagadget.com)
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Україна та Норвегія у рамках оборонної співпраці працюють над інтеграцією нових ракет у комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що напередодні засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком. Сторони окреслили пріоритети підтримки України до кінця цього року та на наступний рік.

"Цінуємо сталість підтримки та її силу. Це дає нам передбачуваність і можливість спрямовувати ресурси на найбільш нагальні потреби, передусім на безпілотні системи та посилення протиповітряної оборони", - зазначив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Зокрема, йшлося про закупівлю ПЗРК, внески до механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а також прискорення постачання протиповітряних ракет.

Окремо сторони обговорили постачання 20-мм пострілів для літаків F-16. Ці боєприпаси до авіаційних гармат показують високу ефективність у боротьбі з реактивними безпілотниками. Ще одна тема - проекти з інтеграції ракет у системи ППО NASAMS. Сторони обговорили хід їх реалізації.

Раніше повідомлялось, що Норвегія суттєво посилює українську протиповітряну оборону, допомагаючи знищувати ворожі ударні безпілотники та інші повітряні цілі росіян.

Окрім того, раніше партнери України анонсували одразу кілька оборонних кроків, зокрема Норвегія та інші країни пообіцяли Gripen, SCALP та дронову угоду - від підготовки винищувачів до спільного виробництва дронів.

Також ми писали, що раніше у Норвегії вже заарештували російське судно через вимоги "Нафтогазу" на 4,22 млрд доларів - рішення ухвалили в рамках примусового виконання арбітражного рішення проти Росії.

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