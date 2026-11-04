ua en ru
Ср, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Норвегія допомагає Україні купувати дрони та турелі проти реактивних "Шахедів", - Хмара

13:45 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Костянтин Широкун
Норвегія допомагає Україні купувати дрони та турелі проти реактивних "Шахедів", - Хмара Фото: Норвегія допомагає Україні купувати дрони та турелі проти дронів (mod.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

Норвегія суттєво посилює українську протиповітряну оборону, допомагаючи знищувати ворожі ударні безпілотники та інші повітряні цілі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, за підтримки Норвегії та інших партнерів Україна розширює спроможності своїх літаків F-16. Норвезька підтримка також допомагає масштабувати інші засоби проти безпілотників, зокрема турелі та дрони-перехоплювачі.

"Серед наших пріоритетів сьогодні - будівництво розгалуженої системи підземних оборонних і логістичних споруд, пунктів управління. Українські воїни знають, що необхідно робити. Потрібно додати їм ресурси, обладнання та техніку, щоб зробити їх роботу легшою та ефективнішою", - заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Він також наголосив, що Україна прагне розвивати з Норвегією взаємовигідне партнерство. Серед напрямів - обмін технологіями та досвідом, а також створення спільних підприємств.

Нагадаємо, раніше партнери України анонсували одразу кілька оборонних кроків, зокрема Норвегія та інші країни пообіцяли Gripen, SCALP та дронову угоду - від підготовки винищувачів до спільного виробництва дронів.

Також ми писали, що раніше у Норвегії вже заарештували російське судно через вимоги "Нафтогазу" на 4,22 млрд доларів - рішення ухвалили в рамках примусового виконання арбітражного рішення проти Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Норвегія Дрони
Новини
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні
Аналітика
Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні