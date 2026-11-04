Норвегія допомагає Україні купувати дрони та турелі проти реактивних "Шахедів", - Хмара

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, за підтримки Норвегії та інших партнерів Україна розширює спроможності своїх літаків F-16. Норвезька підтримка також допомагає масштабувати інші засоби проти безпілотників, зокрема турелі та дрони-перехоплювачі.

"Серед наших пріоритетів сьогодні - будівництво розгалуженої системи підземних оборонних і логістичних споруд, пунктів управління. Українські воїни знають, що необхідно робити. Потрібно додати їм ресурси, обладнання та техніку, щоб зробити їх роботу легшою та ефективнішою", - заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Він також наголосив, що Україна прагне розвивати з Норвегією взаємовигідне партнерство. Серед напрямів - обмін технологіями та досвідом, а також створення спільних підприємств.