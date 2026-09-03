Росія втратила судно в Норвегії через вимоги "Нафтогазу" на 4,22 млрд доларів

У Норвегії заарештували російське судно "Професор Молчанов". Рішення пов'язане із заявою "Нафтогазу" в рамках процедури примусового виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько 4,22 млрд. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Нафтогазу.

Постанову 31 серпня 2026 року виніс Окружний суд Нур-Трумс та Сенья. Згідно з документом, судно не може залишити порт Баренцбург на Шпіцбергені, де воно знаходиться. "Професор Молчанов" належить Російській Федерації та використовується для комерційних експедиційних круїзів.

Що заявив "Нафтогаз"

У компанії повідомили, що арешт повинен забезпечити виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії близько 4,22 млрд. доларів, а також відсотків і витрат. Йдеться про компенсацію за незаконне захоплення активів Групи "Нафтогаз" в анексованому Криму.

Виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко зазначив, що "Нафтогаз" продовжить розшукувати російські активи за кордоном, щоб домогтися виплати присудженої компенсації.

"Це ще один важливий крок до відновлення справедливості. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, поки присуджена "Нафтогазу" та іншим компаніям Групи компенсація не буде сплачена", - наголосив в.о. голови правління компанії Сергій Федоренко

Факт арешту підтвердив оперативний керівник поліції Шпіцберген Хокон Фінстад. Губернатор Шпіцбергена Ларс Фаузе має вжити необхідних заходів, щоб не допустити переміщення судна.

Росія готує оскарження

Російська сторона має намір оскаржити рішення норвезької влади. Міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики Олексій Чекунков заявив про це на Східному економічному форумі у Владивостоці.

За його словами, арешт порушує міжнародне право, оскільки "Професор Молчанов" є державним судном та виконує наукові, дослідницькі та навігаційні завдання. Чекунков також повідомив, що екіпаж перебуває у безпеці.