Украина и Норвегия работают над интеграцией ракет в ПВО NASAMS
Украина и Норвегия в рамках оборонного сотрудничества работают над интеграцией новых ракет в комплексы противовоздушной обороны NASAMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Отмечается, что в преддверии заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком. Стороны наметили приоритеты поддержки Украины до конца этого года и на следующий год.
"Ценим постоянство поддержки и ее силу. Это дает нам предсказуемость и возможность направлять ресурсы на наиболее насущные нужды, прежде всего беспилотные системы и усиление противовоздушной обороны", - отметил министр обороны Украины Евгений Хмара.
В частности, речь шла о закупке ПЗРК, вкладах в механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а также ускорении поставок противовоздушных ракет.
Отдельно стороны обсудили поставки 20-мм выстрелов для самолетов F-16. Эти боеприпасы к авиационным орудиям показывают высокую эффективность в борьбе с реактивными беспилотниками. Еще одна тема - проекты по интеграции ракет в системы ПВО NASAMS. Стороны обсудили ход их реализации.
Ранее сообщалось, что Норвегия существенно усиливает украинскую противовоздушную оборону, помогая уничтожать вражеские ударные беспилотники и другие воздушные цели россиян.
Кроме того, ранее партнеры Украины анонсировали сразу несколько оборонных шагов, в частности, Норвегия и другие страны пообещали Gripen, SCALP и дроновное соглашение - от подготовки истребителей до совместного производства дронов.
Также мы писали, что ранее в Норвегии уже арестовали российское судно из-за требований "Нафтогаза" на 4,22 млрд долларов – решение было принято в рамках принудительного исполнения арбитражного решения против России.