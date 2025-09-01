ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна та Норвегія обговорили інвестиції у виробництво бойових дронів

Україна , Понеділок 01 вересня 2025 23:37
UA EN RU
Україна та Норвегія обговорили інвестиції у виробництво бойових дронів Фото: делегації України та Норвегії обговорили інвестиції у виробництво бойових дронів (пресслужба президента України)
Автор: Марина Балабан

Заступник очільника Офісу президента Україні Ігор Жовква обговорив із норвезькою делегацією на чолі з директором управління міжнародної політики безпеки та операцій Міністерства оборони Норвегії Арільдом Ейкеландом фінансування українського виробництва дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента України.

Ігор Жовква закликав партнерів продовжувати інвестиції у виготовлення безпілотників, які довели свою ефективність на полі бою.

"Підтримка України сьогодні – це внесок у безпеку Європи в довгостроковій перспективі. Зараз нам потрібні спільні виробництва, які працюватимуть для захисту України. Після завершення війни в Україні наші спільні виробництва працюватимуть на захист Європи", – наголосив він.

Жовква подякував Норвегії за допомогу Україні, зокрема за посилення ППО та участь у програмі PURL, яка дає змогу купувати американську зброю.

Також заступник керівника ОП поінформував про дипломатичні зусилля для досягнення реального миру, зокрема про переговори президентів України та США за участю європейських лідерів у Вашингтоні.

"Україна підтвердила готовність до зустрічі з Росією на рівні лідерів. Проте за два тижні Москва не дала жодного позитивного сигналу готовності до дипломатії. Натомість росіяни завдавали цинічних ударів по українських містах", – зауважив Ігор Жовква.

Також на перемовинах піднімалось питання гарантій безпеки. Заступник керівника Офісу президента зазначив, що однією з найголовніших гарантій безпеки є сильна українська армія, та закликав продовжити підтримку ЗСУ.

Також обговорили співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF). Ігор Жовква подякував за надання Україні статусу посиленого партнерства й наголосив на тому, що Україна готова наповнювати його практичним змістом.

Раніше посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр розповідав, що Франція та Україна працюють над запуском виробництва дронів для ЗСУ, яке можуть організувати в обох країнах.

За його словами, питання щодо запуску французькою компанією виробництва дронів в Україні все ще опрацьовується.

Вже досягнуто домовленостей із Данією про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних безпілотників.

Тривають переговори зі США щодо масштабної угоди на 50 мільярдів доларів для розвитку виробництва дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегія Дрони
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці