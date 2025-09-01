Украина и Норвегия обсудили инвестиции в производство боевых дронов
Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква обсудил с норвежской делегацией во главе с директором управления международной политики безопасности и операций Министерства обороны Норвегии Арильдом Эйкеландом финансирование украинского производства дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Игорь Жовква призвал партнеров продолжать инвестиции в изготовление беспилотников, которые доказали свою эффективность на поле боя.
"Поддержка Украины сегодня - это вклад в безопасность Европы в долгосрочной перспективе. Сейчас нам нужны совместные производства, которые будут работать для защиты Украины. После завершения войны в Украине наши совместные производства будут работать на защиту Европы", - подчеркнул он.
Жовква поблагодарил Норвегию за помощь Украине, в частности за усиление ПВО и участие в программе PURL, которая позволяет покупать американское оружие.
Также заместитель руководителя ОП проинформировал о дипломатических усилиях для достижения реального мира, в частности о переговорах президентов Украины и США с участием европейских лидеров в Вашингтоне.
"Украина подтвердила готовность к встрече с Россией на уровне лидеров. Однако за две недели Москва не дала ни одного положительного сигнала готовности к дипломатии. Зато россияне наносили циничные удары по украинским городам", - отметил Игорь Жовква.
Также на переговорах поднимался вопрос гарантий безопасности. Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что одной из главных гарантий безопасности является сильная украинская армия, и призвал продолжить поддержку ВСУ.
Также обсудили сотрудничество между Украиной и Объединенными экспедиционными силами (JEF). Игорь Жовква поблагодарил за предоставление Украине статуса усиленного партнерства и отметил, что Украина готова наполнять его практическим содержанием.
Ранее посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер рассказывал, что Франция и Украина работают над запуском производства дронов для ВСУ, которое могут организовать в обеих странах.
По его словам, вопрос о запуске французской компанией производства дронов в Украине все еще прорабатывается.
Уже достигнуты договоренности с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников.
Продолжаются переговоры с США по масштабному соглашению на 50 миллиардов долларов для развития производства дронов.