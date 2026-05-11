Україна та Німеччина разом вироблятимуть дрони з дальністю до 1500 км

Німеччина приєднається до платформи Brave1

Пісторіус повідомив, що сторони вже підписали Letter of Intent, який передбачає участь Німеччини в українській платформі Brave1.

За його словами, це питання раніше обговорювалося під час зустрічі в Берліні, а також на переговорах із представниками промисловості та фінансового сектору.

Міністр зазначив, що розробники перспективних технологій зможуть отримувати фінансування через платформу.

Це дасть змогу швидше впроваджувати інновації на полі бою та оперативно отримувати зворотний зв'язок щодо їхньої ефективності.

Ставка на безпілотні технології

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що Україна успішно протистоїть російським атакам зокрема завдяки новим підрозділам безпілотних систем.

За його словами, саме такі технології неодноразово створювали проблеми російським військам і допомагали повертати території.

Він додав, що Німеччина вже надає фінансову підтримку подібним ініціативам і має намір продовжувати допомогу в розвитку безпілотних систем, які набувають дедалі більшого значення в умовах сучасної війни.

Дрони дальністю до 1500 кілометрів

Пісторіус також заявив, що німецькі та українські компанії планують створювати спільні підприємства для розроблення та виробництва дронів різної дальності - від менш ніж 100 до 1500 кілометрів.

За його словами, далекобійні безпілотники важливі для нанесення ударів по російській військовій інфраструктурі.

Крім того, масове застосування таких систем здатне перевантажувати протиповітряну оборону противника. Міністр наголосив, що подібний напрям активно розвивається і в рамках НАТО.