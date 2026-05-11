Україна та Німеччина разом вироблятимуть дрони з дальністю до 1500 км

17:27 11.05.2026 Пн
2 хв
Подібні технології не раз ускладнювали дії російських військ і сприяли звільненню територій
aimg Анастасія Никончук
Україна та Німеччина разом вироблятимуть дрони з дальністю до 1500 км Фото: Борис Пісторіус (Віталій Носач РБК-Україна)
Німеччина має намір приєднатися до української платформи Brave1 і підтримати розробку безпілотників дальністю до 1500 кілометрів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на прес-конференції з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Німеччина приєднається до платформи Brave1

Пісторіус повідомив, що сторони вже підписали Letter of Intent, який передбачає участь Німеччини в українській платформі Brave1.

За його словами, це питання раніше обговорювалося під час зустрічі в Берліні, а також на переговорах із представниками промисловості та фінансового сектору.

Міністр зазначив, що розробники перспективних технологій зможуть отримувати фінансування через платформу.

Це дасть змогу швидше впроваджувати інновації на полі бою та оперативно отримувати зворотний зв'язок щодо їхньої ефективності.

Ставка на безпілотні технології

Очільник Міноборони Німеччини наголосив, що Україна успішно протистоїть російським атакам зокрема завдяки новим підрозділам безпілотних систем.

За його словами, саме такі технології неодноразово створювали проблеми російським військам і допомагали повертати території.

Він додав, що Німеччина вже надає фінансову підтримку подібним ініціативам і має намір продовжувати допомогу в розвитку безпілотних систем, які набувають дедалі більшого значення в умовах сучасної війни.

Дрони дальністю до 1500 кілометрів

Пісторіус також заявив, що німецькі та українські компанії планують створювати спільні підприємства для розроблення та виробництва дронів різної дальності - від менш ніж 100 до 1500 кілометрів.

За його словами, далекобійні безпілотники важливі для нанесення ударів по російській військовій інфраструктурі.

Крім того, масове застосування таких систем здатне перевантажувати протиповітряну оборону противника. Міністр наголосив, що подібний напрям активно розвивається і в рамках НАТО.

Нагадуємо, що в Німеччині розглядають можливість залучення президента Франк-Вальтера Штайнмаєра до потенційних переговорів від імені Євросоюзу з питання завершення війни в Україні.

Зазначимо, що на тлі побоювань щодо недостатніх можливостей Європи для стримування РФ Німеччина знову почала переговори зі США про придбання крилатих ракет Tomahawk.

