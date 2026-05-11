Украина и Германия будут вместе производить дроны с дальностью до 1500 км

Германия намерена присоединиться к украинской платформе Brave1 и поддержать разработку беспилотников дальностью до 1500 километров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Германия присоединится к платформе Brave1

Писториус сообщил, что стороны уже подписали Letter of Intent, который предусматривает участие Германии в украинской платформе Brave1.

По его словам, этот вопрос ранее обсуждался во время встречи в Берлине, а также на переговорах с представителями промышленности и финансового сектора.

Министр отметил, что разработчики перспективных технологий смогут получать финансирование через платформу.

Это позволит быстрее внедрять инновации на поле боя и оперативно получать обратную связь об их эффективности.

Ставка на беспилотные технологии

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что Украина успешно противостоит российским атакам в том числе благодаря новым подразделениям беспилотных систем.

По его словам, именно такие технологии неоднократно создавали проблемы российским войскам и помогали возвращать территории.

Он добавил, что Германия уже оказывает финансовую поддержку подобным инициативам и намерена продолжать помощь в развитии беспилотных систем, которые приобретают все большее значение в условиях современной войны.

Дроны дальностью до 1500 километров

Писториус также заявил, что немецкие и украинские компании планируют создавать совместные предприятия для разработки и производства дронов различной дальности — от менее 100 до 1500 километров.

По его словам, дальнобойные беспилотники важны для нанесения ударов по российской военной инфраструктуре.

Кроме того, массовое применение таких систем способно перегружать противовоздушную оборону противника. Министр подчеркнул, что подобное направление активно развивается и в рамках НАТО.