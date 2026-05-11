ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украина и Германия будут вместе производить дроны с дальностью до 1500 км

17:27 11.05.2026 Пн
2 мин
Подобные технологии не раз осложняли действия российских войск и способствовали освобождению территорий
aimg Анастасия Никончук
Украина и Германия будут вместе производить дроны с дальностью до 1500 км Фото: Борис Писториус (Виталий Носач РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Германия намерена присоединиться к украинской платформе Brave1 и поддержать разработку беспилотников дальностью до 1500 километров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Читайте также: Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany

Германия присоединится к платформе Brave1

Писториус сообщил, что стороны уже подписали Letter of Intent, который предусматривает участие Германии в украинской платформе Brave1.

По его словам, этот вопрос ранее обсуждался во время встречи в Берлине, а также на переговорах с представителями промышленности и финансового сектора.

Министр отметил, что разработчики перспективных технологий смогут получать финансирование через платформу.

Это позволит быстрее внедрять инновации на поле боя и оперативно получать обратную связь об их эффективности.

Ставка на беспилотные технологии

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что Украина успешно противостоит российским атакам в том числе благодаря новым подразделениям беспилотных систем.

По его словам, именно такие технологии неоднократно создавали проблемы российским войскам и помогали возвращать территории.

Он добавил, что Германия уже оказывает финансовую поддержку подобным инициативам и намерена продолжать помощь в развитии беспилотных систем, которые приобретают все большее значение в условиях современной войны.

Дроны дальностью до 1500 километров

Писториус также заявил, что немецкие и украинские компании планируют создавать совместные предприятия для разработки и производства дронов различной дальности — от менее 100 до 1500 километров.

По его словам, дальнобойные беспилотники важны для нанесения ударов по российской военной инфраструктуре.

Кроме того, массовое применение таких систем способно перегружать противовоздушную оборону противника. Министр подчеркнул, что подобное направление активно развивается и в рамках НАТО.

Напоминаем, что в Германии рассматривают возможность привлечения президента Франк-Вальтер Штайнмайер к потенциальным переговорам от имени Евросоюза по вопросу завершения войны в Украине.

Отметим, что на фоне опасений по поводу недостаточных возможностей Европы для сдерживания РФ Германия снова начала переговоры с США о приобретении крылатых ракет Tomahawk.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Война в Украине
Новости
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны