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Україна та Німеччина хочуть побудувати вітрову електростанцію навколо ЧАЕС

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна та Німеччина підписали декларацію про намір побудувати вітрову електростанцію навколо Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Під час свого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що співпрацю України та Німеччині в енергетичній сфері має бути тіснішою. Вона вважає, що 

авколо Чорнобильської АЕС у майбутньому можуть побудувати вітрову електростанцію. На зустрічі в Мінприроди України було підписано відповідну декларацію про наміри.

Окрім того, Бербок відвідала електропідстанцію в 50 км від Києва. Ця станція має потужність близько 2 тисяч мегават, розміщена на площі близько 40 га та відповідає за значну частину електропостачання регіону.

При цьому російські ракети та дрони-камікадзе уражали станцію кілька разів. Зокрема, одна з таких атак сталася напередодні Нового року. Тоді частини об’єктів були зруйновані та згодом відбудовані. Наразі навколо об’єкту встановлено сітки для перехоплення низьколітаючих дронів.

Візит Бербок до Києва

Сьогодні зранку міністр закордонних справ Німеччини приїхала до Києва. Це вже її четвертий візит до України з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що Бербок вже зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Міністр також анонсувала виділення 21 млн доларів Україні для підготовки до зими.

Вона також висловила підтримку України на її шляху до Євросоюзу та заявила, що розширення ЄС є необхідним геополітичним наслідком війни, яку розпочала Росія.

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ЧАЕСЕлектроенергія