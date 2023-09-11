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Украина и Германия хотят построить ветровую электростанцию вокруг ЧАЭС

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина и Германия подписали декларацию о намерении построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Во время своего визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что сотрудничество Украины и Германии в энергетической сфере должно быть более тесным. Она считает, что

Чернобыльской АЭС в будущем могут построить ветровую электростанцию. На встрече в Минприроды Украины была подписана соответствующая декларация о намерениях.

Кроме того, Бербок посетила электроподстанцию в 50 км от Киева. Эта станция имеет мощность около 2 тысяч мегаватт, расположенная на площади около 40 га и отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

При этом российские ракеты и дроны-камикадзе поражали станцию несколько раз. В частности, одна из таких атак произошла в канун Нового года. Тогда части объектов были разрушены и впоследствии отстроены. В настоящее время вокруг объекта установлены сетки для перехвата низколетающих дронов.

Визит Бербок в Киев

Сегодня утром министр иностранных дел Германии приехала в Киев. Это уже ее четвертый визит в Украину с начала полномасштабной войны.

Отметим, что Бербок встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Министр также анонсировала выделение 21 млн долларов Украине для подготовки к зиме.

Она также выразила поддержку Украины на ее пути в Евросоюз и заявила, что расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны, которую развязала Россия.

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