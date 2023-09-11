Розширення ЄС є необхідним наслідком війни Росії, - голова МЗС Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час візиту до Києва.

"Під градом бомб, перед обличчям російських танків, Україна впевнено і рішуче стала на шлях до Європейського Союзу. З величезною мужністю і рішучістю Україна також захищає свободу кожного з нас. Оскільки Україна ставить себе перед нами, вона також може розраховувати на нас. На наше розуміння того, що розширення ЄС є необхідним геополітичним наслідком війни Росії. І на нашу рішучу підтримку України на її шляху до Європейського Союзу", - сказала вона.

Так, наразі Україна має статус кандидата у члени ЄС, зараз готується рішення про початок переговорів про вступ до ЄС.

Бербок зазначила, що Україна досягла значного прогресу в судовій реформі та законодавстві про ЗМІ. За її словами, попереду ще багато роботи в імплементації антиолігархічного закону та боротьбі з корупцією.

Міністр також згадала про підготовку до зими. Вона заявила, що Німеччина та Україна хочуть ще тісніше співпрацювати в енергетичній сфері у майбутньому.

"Жахливий терор Путіна проявляється в цілеспрямованих нападах на повсякденне життя і цивільні інституції в Україні. Путін хоче зламати, зневірити і деморалізувати народ. Для цього він не зупиняється ні перед чим - ні перед школами, ні перед ринками, ні перед зерносховищами, ні перед залізничними станціями", - сказала вона.

Бербок зазначила, що Росія не лише вбиває своїми бомбами, але й позбавляє майбутнього тисяч українських дітей. Адже їх забирають з дитячих установ, сиротинців і шкіл, щоб депортувати до російських таборів перевиховання або віддати на усиновлення в Росію.

Вона додала, що обвинувальний акт у Міжнародному кримінальному суді також є важливим внеском у цю справу.

Зазначимо, що сьогодні зранку міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва. Це вже її четвертий візит до України з початку повномасштабної війни.

Розширення ЄС

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що Західні Балкани та інші країни-кандидати на вступ до ЄС, а також власне блок повинні бути готові до розширення до 2030 року.

Після цього єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї зазначив, що Єврокомісія планує зробити "суттєві пропозиції" щодо розширення Європейського Союзу вже у жовтні цього року.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

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