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Німеччина анонсувала нову допомогу Україні для підготовки до зими

Київ, Понеділок 11 вересня 2023 17:15
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Німеччина анонсувала нову допомогу Україні для підготовки до зими Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок та голова МЗС України Дмитро Кулеба (facebook.com/UkraineMFA)
Автор: Іван Носальський

Німеччина виділить 21 мільйон доларів для того, щоб допомогти Україні підготувати енергосистему до можливих обстрілів росіян узимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулібою.

Міністр нагадала, що лише торік росіяни здійснили 1500 ракетних атак на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. І зараз Україна готується до зими, зміцнюючи електростанції.

"Росія явно планує нові атаки саме на осінь та зиму", - зазначила голова німецького Міністерства закордонних справ.

Обстріли української енергетики

Нагадаємо, минулої осені та зими російські окупанти регулярно проводили масовані ракетні удари по Україні. Головною їхньою ціллю були об'єкти енергетичної інфраструктури.

Через такі удари енергетика України була значно пошкоджена. Влада застосовувала графіки планових відключень світла.

Як зазначав нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко, наша країна може пройти чергову зиму без відключень у разі відсутності серйозних пошкоджень енергосистеми.

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