Україна та Нідерланди шукатимуть інновації, які змінять хід війни

"Розвиток співпраці з європейськими партнерами в науково-дослідній сфері - це шлях до нових проривних інновацій для поля бою. Ми вже маємо кейси, коли українські інженери разом з міжнародною науковою спільнотою створили технології, які дуже скоро змінять хід війни", - йдеться у його публікації.

Федоров розповів, що Brave1 підписав меморандум з нідерландським інститутом TNO, що стало першим міжнародним R&D-партнерством для кластера. Міністр наголосив, що це важливий крок для розвитку української defense tech-екосистеми:

TNO налічує у штаті тисячі вчених й інженерів за різними напрямами: АІ, безпілотники, протидія повітряним загрозам, радари;

співпрацю буде сфокусовано на залученні топової експертизи, із дефіцитом якої наразі зіткнулася Україна;

окремий напрям працюватиме над тестуванням продуктів та прототипів, які розроблюються вченими інституту.

Геймченджер (або "game changer") - термін, який використовують для опису чогось або когось, що радикально змінює правила гри, тобто має великий вплив на ситуацію і може змінити весь хід подій. По суті, це щось, що робить попередній стан речей застарілим або менш ефективним, вносячи щось принципово нове.