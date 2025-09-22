Украина и Нидерланды будут искать инновации, которые изменят ход войны

"Развитие сотрудничества с европейскими партнерами в научно-исследовательской сфере - это путь к новым прорывным инновациям для поля боя. Мы уже имеем кейсы, когда украинские инженеры вместе с международным научным сообществом создали технологии, которые очень скоро изменят ход войны", - говорится в его публикации.

Федоров рассказал, что Brave1 подписал меморандум с нидерландским институтом TNO, что стало первым международным R&D-партнерством для кластера. Министр подчеркнул, что это важный шаг для развития украинской defense tech-экосистемы:

TNO насчитывает в штате тысячи ученых и инженеров по разным направлениям: АИ, беспилотники, противодействие воздушным угрозам, радары;

сотрудничество будет сфокусировано на привлечении топовой экспертизы, с дефицитом которой сейчас столкнулась Украина;

отдельное направление будет работать над тестированием продуктов и прототипов, которые разрабатываются учеными института.

Геймченджер (или "game changer") - термин, который используют для описания чего-то или кого-то, что радикально меняет правила игры, то есть имеет большое влияние на ситуацию и может изменить весь ход событий. По сути, это что-то, что делает предыдущее положение вещей устаревшим или менее эффективным, внося что-то принципиально новое.