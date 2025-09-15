На фронті з’являться стійкі до РЕБ дрони-камікадзе з дальністю 40+ км

Оборонний кластер Brave1 провів заключний етап тестувань ударних дронів-камікадзе, які мають заявлену дальність враження понад 40 кілометрів і здатні долати РЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами Федорова, після завершення випробувань ці дрони невдовзі будуть застосовані на полі бою.

"Ударні дрони-камікадзе з дальністю 40+ км, здатні долати РЕБ, - це новий рівень можливості уражати противника далеко за лінією фронту", - зазначив Федоров.

Завдяки сприянню Brave1 і відгукам від військових виробники змогли відшліфувати технології до максимальної ефективності.

"Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - доступні у виробництві та легко масштабуються. Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів, - наголосив Федоров.

Міністр додав, що попереду - бойові випробування, і прискорення підготовки до масового застосування ударних дронів-камікадзе на лінії фронту.

Фото: Brave1 провів фінальні випробування дронів-камікадзе 40+ км (t.me/zedigital)