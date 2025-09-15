На фронті з’являться стійкі до РЕБ дрони-камікадзе з дальністю 40+ км
Оборонний кластер Brave1 провів заключний етап тестувань ударних дронів-камікадзе, які мають заявлену дальність враження понад 40 кілометрів і здатні долати РЕБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За словами Федорова, після завершення випробувань ці дрони невдовзі будуть застосовані на полі бою.
"Ударні дрони-камікадзе з дальністю 40+ км, здатні долати РЕБ, - це новий рівень можливості уражати противника далеко за лінією фронту", - зазначив Федоров.
Завдяки сприянню Brave1 і відгукам від військових виробники змогли відшліфувати технології до максимальної ефективності.
"Ударні дрони стають дешевим і практичним рішенням для фронту - доступні у виробництві та легко масштабуються. Вони допомагають досягти точних ударів на відстанях 40, 50 і навіть більше кілометрів, не залишаючи ворогу шансів, - наголосив Федоров.
Міністр додав, що попереду - бойові випробування, і прискорення підготовки до масового застосування ударних дронів-камікадзе на лінії фронту.
Фото: Brave1 провів фінальні випробування дронів-камікадзе 40+ км (t.me/zedigital)
Раніше Федоров розповів про роботу українського дрона "Катран", який використовують ЗСУ. Операції з його участю засекречені.
Нагадаємо, українські інженери розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за "Шахедами". Безпілотники діють за принципом ракет ППО - вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками.
Також в Україні створили унікальний дрон зі штучним інтелектом, який допомагає вражати цілі на відстані понад 50 кілометрів. Нова розробка отримала назву "Павук Допхіна".