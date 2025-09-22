Україна та Нідерланди шукатимуть інновації, які змінять хід війни
Україна та найбільший дослідницький інститут Нідерландів будуть працювати над пошуком геймченджерів для війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
"Розвиток співпраці з європейськими партнерами в науково-дослідній сфері - це шлях до нових проривних інновацій для поля бою. Ми вже маємо кейси, коли українські інженери разом з міжнародною науковою спільнотою створили технології, які дуже скоро змінять хід війни", - йдеться у його публікації.
Федоров розповів, що Brave1 підписав меморандум з нідерландським інститутом TNO, що стало першим міжнародним R&D-партнерством для кластера. Міністр наголосив, що це важливий крок для розвитку української defense tech-екосистеми:
- TNO налічує у штаті тисячі вчених й інженерів за різними напрямами: АІ, безпілотники, протидія повітряним загрозам, радари;
- співпрацю буде сфокусовано на залученні топової експертизи, із дефіцитом якої наразі зіткнулася Україна;
- окремий напрям працюватиме над тестуванням продуктів та прототипів, які розроблюються вченими інституту.
Геймченджер (або "game changer") - термін, який використовують для опису чогось або когось, що радикально змінює правила гри, тобто має великий вплив на ситуацію і може змінити весь хід подій. По суті, це щось, що робить попередній стан речей застарілим або менш ефективним, вносячи щось принципово нове.
Раніше ми писали, що оборонний кластер Brave1 провів заключний етап тестувань ударних безпілотників, стійких до РЕБ та здатних завдавати ударів на відстані до 40 км. За словами міністра Федорова, невдовзі після завершення випробувань ці дрони відправляться на поле бою.
Нагадаємо, українські інженери працюють над розробкою нових ударних дронів, які полюватимуть за "Шахедами". Вони діятимуть за принципом ракет ППО - вибухатимуть поблизу безпілотників РФ і вражатимуть їх уламками.