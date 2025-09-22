Украина и Нидерланды будут искать инновации, которые изменят ход войны
Украина и крупнейший исследовательский институт Нидерландов будут работать над поиском геймченджеров для войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
"Развитие сотрудничества с европейскими партнерами в научно-исследовательской сфере - это путь к новым прорывным инновациям для поля боя. Мы уже имеем кейсы, когда украинские инженеры вместе с международным научным сообществом создали технологии, которые очень скоро изменят ход войны", - говорится в его публикации.
Федоров рассказал, что Brave1 подписал меморандум с нидерландским институтом TNO, что стало первым международным R&D-партнерством для кластера. Министр подчеркнул, что это важный шаг для развития украинской defense tech-экосистемы:
- TNO насчитывает в штате тысячи ученых и инженеров по разным направлениям: АИ, беспилотники, противодействие воздушным угрозам, радары;
- сотрудничество будет сфокусировано на привлечении топовой экспертизы, с дефицитом которой сейчас столкнулась Украина;
- отдельное направление будет работать над тестированием продуктов и прототипов, которые разрабатываются учеными института.
Геймченджер (или "game changer") - термин, который используют для описания чего-то или кого-то, что радикально меняет правила игры, то есть имеет большое влияние на ситуацию и может изменить весь ход событий. По сути, это что-то, что делает предыдущее положение вещей устаревшим или менее эффективным, внося что-то принципиально новое.
Ранее мы писали, что оборонный кластер Brave1 провел заключительный этап тестирования ударных беспилотников, устойчивых к РЭБ и способных наносить удары на расстоянии до 40 км. По словам министра Федорова, вскоре после завершения испытаний эти дроны отправятся на поле боя.
Напомним, украинские инженеры работают над разработкой новых ударных дронов, которые будут охотиться за "Шахедами". Они будут действовать по принципу ракет ПВО - взрываться вблизи беспилотников РФ и поражать их обломками.