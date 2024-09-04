Україна та МВФ розпочали обговорення фіскальних реформ, - Мінфін

Керівництво Міністерства фінансів та Національний банк України разом із місією Міжнародного валютного фонду 4 вересня розпочали обговорення заходів економічної та фінансової політики у межах п'ятого перегляду програми EFF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства фінансів України.

Зазначається, що місія МВФ триватиме з 4 по 10 вересня.

Ключовими темами є виконання заходів, визначених за Програмою до наступного перегляду, зокрема впровадження фіскальних структурних реформ. Окрім того, учасники розглянуть питання відновлення боргової стійкості та пріоритети реформ Уряду України.

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, від початку повномасштабного вторгнення Росії МВФ спрямував Україні 10,2 млрд доларів бюджетної допомоги. Це є третім за обсягом джерелом зовнішнього фінансування після ЄС та США.

"Ми продовжуємо системно працювати з міжнародними партнерами над забезпеченням макрофінансової стабільності в умовах війни. Допомога Фонду у цьому процесі є координуючою між донорами, що сприяє мобілізації ресурсів на пріоритетні потреби України", - наголосив міністр.

У Мінфіні також зазначили, що Україна станом на початок вересня 2024 року, в межах дії програми, виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. З них 14 маяків стосувалися фіскального сектору.