МВФ починає місію для перегляду програми EFF: що може отримати Україна

Міжнародний валютний фонд розпочинає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, він сьогодні обговорив початок роботи місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - написав Шмигаль.

Під час розмови Шмигаль та Каммер зосередилися на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.

Співпраця Україна ти МВФ

Місія МВФ в Україні в рамках програми EFF (Extended Fund Facility) надає фінансову підтримку для сприяння економічній стабільності та реформам. Ця програма покликана допомогти країнам, які стикаються з серйозними економічними викликами, шляхом надання довгострокових позик. Вона фокусується на структурних реформах, бюджетній дисципліні та макроекономічній стабільності.

Для України програма EFF особливо важлива в умовах війни, оскільки допомагає підтримувати фінансову стабільність, залучати міжнародну допомогу та проводити реформи для післявоєнного відновлення економіки.