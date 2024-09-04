Украина и МВФ начали обсуждение фискальных реформ, - Минфин

Руководство Министерства финансов и Национального банка Украины вместе с миссией Международного валютного фонда 4 сентября начали обсуждение мер экономической и финансовой политики в рамках пятого пересмотра программы EFF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства финансов Украины.

Отмечается, что миссия МВФ продлится с 4 по 10 сентября.

Ключевыми темами являются выполнение мер, определенных по Программе до следующего пересмотра, в частности, внедрение фискальных структурных реформ. Кроме того, участники рассмотрят вопрос обновления долговой устойчивости и приоритетов реформ Правительства Украины.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, с начала полномасштабного вторжения России МВФ направил Украине 10,2 млрд долларов бюджетной помощи. Это третий по объему источник внешнего финансирования после ЕС и США.

"Мы продолжаем системно работать с международными партнерами над обеспечением макрофинансовой стабильности в условиях войны. Помощь Фонда в этом процессе является координирующей между донорами, что способствует мобилизации ресурсов на приоритетные нужды Украины", - подчеркнул министр.

В Минфине также отметили, что Украина на начало сентября 2024 года, в рамках действия программы, выполнила 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ. Из них 14 маяков касались фискального сектора.