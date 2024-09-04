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Украина и МВФ начали обсуждение фискальных реформ, - Минфин

Среда 04 сентября 2024 22:49
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Украина и МВФ начали обсуждение фискальных реформ, - Минфин Фото: Украина и МВФ начали обсуждение фискальных реформ (facebook.com/minfin.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Руководство Министерства финансов и Национального банка Украины вместе с миссией Международного валютного фонда 4 сентября начали обсуждение мер экономической и финансовой политики в рамках пятого пересмотра программы EFF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства финансов Украины.

Отмечается, что миссия МВФ продлится с 4 по 10 сентября.

Ключевыми темами являются выполнение мер, определенных по Программе до следующего пересмотра, в частности, внедрение фискальных структурных реформ. Кроме того, участники рассмотрят вопрос обновления долговой устойчивости и приоритетов реформ Правительства Украины.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, с начала полномасштабного вторжения России МВФ направил Украине 10,2 млрд долларов бюджетной помощи. Это третий по объему источник внешнего финансирования после ЕС и США.

"Мы продолжаем системно работать с международными партнерами над обеспечением макрофинансовой стабильности в условиях войны. Помощь Фонда в этом процессе является координирующей между донорами, что способствует мобилизации ресурсов на приоритетные нужды Украины", - подчеркнул министр.

В Минфине также отметили, что Украина на начало сентября 2024 года, в рамках действия программы, выполнила 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ. Из них 14 маяков касались фискального сектора.

Сотрудничество Украины ты МВФ

Напомним, миссия Международного валютного фонда в Украине в рамках программы EFF (Extended Fund Facility) оказывает финансовую поддержку для содействия экономической стабильности и реформам.

Эта программа призвана помочь странам, которые сталкиваются с серьезными экономическими вызовами, путем предоставления долгосрочных займов. Она фокусируется на структурных реформах, бюджетной дисциплине и макроэкономической стабильности.

В конце марта прошлого года было одобрено соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов. Согласно этой программе, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года.

В сентябре Международный валютный фонд начал миссию для пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF. Это позволит Украине привлечь 1,1 млрд долларов этой осенью.

Детальнее о сотрудничестве МВФ и Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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