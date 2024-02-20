НБУ очікує транш МВФ майже на 900 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного банку України ( НБУ ).

За даними прес-служби, голова НБУ Андрій Пишний відбув з робочим візитом до Варшави (Польща). Він приєднається до команди НБУ, яка працює у Варшаві з 17 лютого у складі української делегації для проведення обговорень з місією МВФ щодо третього перегляду програми EFF).

Програма EFF передбачає виділення траншів Україні за результатами її щоквартальних переглядів. У грудні 2023 року Україна успішно пройшла другий перегляд програми, в межах якої вже отримано три транші загальним обсягом близько 4,5 млрд доларів.

"За успішного проходження третього перегляду програми Україна може отримати черговий транш обсягом майже 890 млн доларів, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 5,4 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Програма МВФ

Нагадаємо, угода України про EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів була схвалена 31 березня 2023 року.

Рада директорів МВФ 11 грудня 2023 схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні 2024 року більше 5 млрд доларів.