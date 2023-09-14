ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз"

Четвер 14 вересня 2023 17:50
UA EN RU
Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" Фото: Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна та Молдова продовжили Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що такий безвіз є одним із інструментів налагодження та нарощення експортних можливостей України.

До того ж, країни працюють над верифікацією всіх автобусних маршрутів та спрощенням процедури їх відкриття перевізниками.

Транспортний безвіз

Зазначимо, що Україна підписала попередню угоду про транспортний безвіз з Молдовою у серпні 2022 року. Вона діяла до кінця цього року та передбачала можливість продовження за згодою сторін.

Окрім того, наприкінці серпня Україна погодила "транспортний безвіз" з Норвегією. Йдеться про можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.

У березні 2023 року Україна та ЄС продовжили дію угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Загалом, українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Безвізовий режим МІУ
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ