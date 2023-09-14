Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз"

Україна та Молдова продовжили Угоду про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року.

Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що такий безвіз є одним із інструментів налагодження та нарощення експортних можливостей України.

До того ж, країни працюють над верифікацією всіх автобусних маршрутів та спрощенням процедури їх відкриття перевізниками.

Транспортний безвіз

Зазначимо, що Україна підписала попередню угоду про транспортний безвіз з Молдовою у серпні 2022 року. Вона діяла до кінця цього року та передбачала можливість продовження за згодою сторін.

Окрім того, наприкінці серпня Україна погодила "транспортний безвіз" з Норвегією. Йдеться про можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище.

У березні 2023 року Україна та ЄС продовжили дію угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Загалом, українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.

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