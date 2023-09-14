Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз"

Украина и Молдова продлили Соглашение о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.

Соглашение предусматривает возможность производить двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что такой безвиз является одним из инструментов налаживания и наращивания экспортных возможностей Украины.

К тому же, страны работают над верификацией всех автобусных маршрутов и упрощением процедуры их открытия перевозчиками.

Транспортный безвиз

Отметим, что Украина подписала предварительное соглашение о транспортном безвизе с Молдовой в августе 2022 года. Оно действовало до конца этого года и предусматривало возможность продления по соглашению сторон.

Кроме того, в конце августа Украина согласовала "транспортный безвиз" с Норвегией. Речь идет о возможности производить грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше.

В марте 2023 года Украина и ЕС продлили действие соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

В целом, у украинских перевозчиков упрощенные условия грузоперевозок в 35 странах Европы.

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