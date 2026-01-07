Україна та Молдова обговорили синхронне відкриття переговорів про вступ до ЄС

Президенти України та Молдови на спільній зустрічі обговорили спільний шлях двох країн до ЄС і посилення співпраці.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав президент України Володимир Зеленський в своєму Telegram-каналі.
Так, 7 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду.
Лідери двох країн детально обговорили відкриття перших переговорних кластерів, які стануть основою для прискореної інтеграції обох країн у Європейський Союз.
Зеленський наголосив, що процес має бути скоординованим, і особливу увагу приділили одночасному відкриттю перших переговорних кластерів для України та Молдови.
Окрім євроінтеграції, президенти обговорили двосторонню співпрацю у ключових сферах – торгівлі, енергетиці та безпеці. Особливу увагу приділили посиленню тристоронньої координації між Україною, Молдовою та Румунією, що має зміцнити регіональну стабільність і безпеку.
Зеленський подякував Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зазначивши важливість партнерства та солідарності між країнами в умовах глобальних викликів.
Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня 2023 року на саміті у Брюсселі підтримала початок переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.
Що стосується України, то наразі переговори про вступ України до ЄС не розпочалися - нині триває скринінг українського законодавства на відповідність вимогам Євросоюзу, а також триває формування переговорної рамки.
Раніше президентка Молдови Майя Санду закликала Євросоюз створити сучасну версію "плану Маршалла" США часів Другої світової війни, спрямовану цього разу на відновлення України та Молдови. Це сталося під час щорічної бюджетної конференції ЄС у Брюсселі.