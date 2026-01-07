Україна та Молдова обговорили синхронне відкриття переговорів про вступ до ЄС

Так, 7 січня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду.

Лідери двох країн детально обговорили відкриття перших переговорних кластерів, які стануть основою для прискореної інтеграції обох країн у Європейський Союз.

Зеленський наголосив, що процес має бути скоординованим, і особливу увагу приділили одночасному відкриттю перших переговорних кластерів для України та Молдови.

Окрім євроінтеграції, президенти обговорили двосторонню співпрацю у ключових сферах – торгівлі, енергетиці та безпеці. Особливу увагу приділили посиленню тристоронньої координації між Україною, Молдовою та Румунією, що має зміцнити регіональну стабільність і безпеку.

Зеленський подякував Молдові за послідовну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення, зазначивши важливість партнерства та солідарності між країнами в умовах глобальних викликів.