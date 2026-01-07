RU

Украина и Молдова обсудили синхронное открытие переговоров о вступлении в ЕС

Фото: встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президенты Украины и Молдовы на совместной встрече обсудили общий путь двух стран в ЕС и усиление сотрудничества.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Так, 7 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду.

Лидеры двух стран подробно обсудили открытие первых переговорных кластеров, которые станут основой для ускоренной интеграции обеих стран в Европейский Союз.

Зеленский отметил, что процесс должен быть скоординированным, и особое внимание уделили одновременному открытию первых переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

Кроме евроинтеграции, президенты обсудили двустороннее сотрудничество в ключевых сферах - торговле, энергетике и безопасности. Особое внимание уделили усилению трехсторонней координации между Украиной, Молдовой и Румынией, что должно укрепить региональную стабильность и безопасность.

Зеленский поблагодарил Молдову за последовательную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения, отметив важность партнерства и солидарности между странами в условиях глобальных вызовов.

 

Вступление Украины и Молдовы в ЕС

Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Что касается Украины, то пока переговоры о вступлении Украины в ЕС не начались - сейчас идет скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям Евросоюза, а также продолжается формирование переговорной рамки.

Ранее президент Молдовы Майя Санду призвала Евросоюз создать современную версию "плана Маршалла" США времен Второй мировой войны, направленную на этот раз на восстановление Украины и Молдовы. Это произошло во время ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе.

