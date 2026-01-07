Украина и Молдова обсудили синхронное открытие переговоров о вступлении в ЕС

Президенты Украины и Молдовы на совместной встрече обсудили общий путь двух стран в ЕС и усиление сотрудничества.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Так, 7 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду.
Лидеры двух стран подробно обсудили открытие первых переговорных кластеров, которые станут основой для ускоренной интеграции обеих стран в Европейский Союз.
Зеленский отметил, что процесс должен быть скоординированным, и особое внимание уделили одновременному открытию первых переговорных кластеров для Украины и Молдовы.
Кроме евроинтеграции, президенты обсудили двустороннее сотрудничество в ключевых сферах - торговле, энергетике и безопасности. Особое внимание уделили усилению трехсторонней координации между Украиной, Молдовой и Румынией, что должно укрепить региональную стабильность и безопасность.
Зеленский поблагодарил Молдову за последовательную поддержку Украины во время полномасштабного российского вторжения, отметив важность партнерства и солидарности между странами в условиях глобальных вызовов.
Напомним, Европейский совет 14 декабря 2023 года на саммите в Брюсселе поддержал начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Что касается Украины, то пока переговоры о вступлении Украины в ЕС не начались - сейчас идет скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям Евросоюза, а также продолжается формирование переговорной рамки.
Ранее президент Молдовы Майя Санду призвала Евросоюз создать современную версию "плана Маршалла" США времен Второй мировой войны, направленную на этот раз на восстановление Украины и Молдовы. Это произошло во время ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе.