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Україна та Литва обговорили безпекову угоду, визначили ключові пункти

Четвер 04 квітня 2024 18:55
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Україна та Литва обговорили безпекову угоду, визначили ключові пункти Фото: Україна та Литва обговорили безпекову угоду, визначили ключові пункти (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українська та литовська делегації обговорили двосторонню безпекову угоду. Визначили графік роботи над її підготовкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Українську делегацію очолював голова Офісу президента Андрій Єрмак, а черговий раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква.

"Наш документ міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних угодах", - заявив Жовква.

Делегацію Литви очолював перший заступник канцлера уряду Литовської Республіки Роландас Кріщюнас.

Зазначається, що окрім узгодження графіку роботи над підготовкою, сторони також визначили ключові пункти угоди.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які вже підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія.

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