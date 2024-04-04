Україна та Литва обговорили безпекову угоду, визначили ключові пункти

Українська та литовська делегації обговорили двосторонню безпекову угоду. Визначили графік роботи над її підготовкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що окрім узгодження графіку роботи над підготовкою, сторони також визначили ключові пункти угоди.

"Наш документ міститиме низку положень, які вперше вдалося закріпити в подібних угодах", - заявив Жовква.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які вже підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: Британія, Канада, Німеччина, Франція, Данія, Італія, Фінляндія.