Україна та Ірландія підписали гарантії безпеки: що передбачає угода

Що передбачає угода

Протягом поточного року Ірландія виділить Україні ще 128 млн євро (140 млн доларів) на нелетальну військову підтримку, а також щонайменше 40 млн євро (43,75 млн доларів) на гуманітарну допомогу.

Також, відповідно до угоди, Дублін:

надасть Києву системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

продовжуватиме брати участь у коаліції з розмінування;

вивчатиме потенційні шляхи підтримки України в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція;

забезпечуватиме постійну підготовку Сил оборони через місію Європейського союзу (ЄС) з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

сприятиме притягненню Російської Федерації до відповідальності, відшкодуванню збитків, що були завдані її агресією, а також подальшому посиленню санкцій проти країни терориста;

проти країни терориста; докладатиме дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру;

братиме участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів Формули миру, у тому ж числі й в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС", - додає Офіс президента.

Двосторонні угоди

Як й згадувалось вище, Україна, станом на сьогодні, 4 вересня, уклала 26 двосторонніх угод з країнами-партнерами.

Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою про гарантії безпеки ще на початку травня 2024 року після переговорів Зеленського та Гарріс. Сьогодні ж, голова ірландського уряду прибув до Києва.