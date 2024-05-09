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Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою з безпеки

Четвер 09 травня 2024 12:35
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Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою з безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна та Ірландія домовилися найближчим часом розпочати роботу над двосторонньою угодою з безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Twitter.

"Нейтралітет Ірландії не означає зневаги до справедливості та відновлення миру. Під час нашої розмови прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підтвердив свою участь у Саміті миру", - повідомив він.

Зеленський заявив, що вдячний Ірландії за її гуманітарну та логістичну підтримку. Вони також обговорили подальшу співпрацю в галузі гуманітарного розмінування.

"Ми домовилися спрямувати наші команди, щоб якнайшвидше розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою на основі Вільнюської декларації G7", - наголосив президент.

Гарантії безпеки

У липні 2023 року на полях саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн G7 скріпили підписами декларацію, що проголошує гарантії безпеки для України.

На сьогодні двосторонні угоди, що ґрунтуються на положеннях цієї декларації, вже укладено між Україною та низкою країн, зокрема Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Крім цього, Україна активно співпрацює зі США над створенням угоди про гарантії безпеки, розрахованої на 10 років. Очікується, що фіналізація та підписання документа відбудеться вже в травні.

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