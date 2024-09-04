Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали двустороннее соглашение между странами. В общей сложности Киев заключил уже 26 соответствующих соглашений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В течение текущего года Ирландия выделит Украине еще 128 млн евро (140 млн долларов) на нелетальную военную поддержку, а также не менее 40 млн евро (43,75 млн долларов) на гуманитарную помощь.
Также, в соответствии с соглашением, Дублин будет:
"Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС", - добавляет Офис президента.
Как и упоминалось выше, Украина, по состоянию на сегодня, 4 сентября, заключила 26 двусторонних соглашений со странами-партнерами.
Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением о гарантиях безопасности еще в начале мая 2024 года после переговоров Зеленского и Харрис. Сегодня же, глава ирландского правительства прибыл в Киев.
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