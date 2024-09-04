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Украина и Ирландия подписали гарантии безопасности: что предусматривает соглашение

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Саймон Гаррис, премьер-министр Ирландии (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали двустороннее соглашение между странами. В общей сложности Киев заключил уже 26 соответствующих соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Что предполагает сделка

В течение текущего года Ирландия выделит Украине еще 128 млн евро (140 млн долларов) на нелетальную военную поддержку, а также не менее 40 млн евро (43,75 млн долларов) на гуманитарную помощь. 

Также, в соответствии с соглашением, Дублин будет: 

  • предоставит Киеву системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов; 
  • продолжать участвовать в коалиции по разминированию;
  • изучать потенциальные пути поддержки Украины в границах коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ИТ-коалиция;
  • обеспечивать постоянную подготовку Сил обороны через миссию Европейского союза (ЕС) по военной помощи (EUMAM) в Украине. 
  • способствовать привлечению Российской Федерации к ответственности, возмещению ущерба, нанесенного ее агрессией, а также дальнейшему усилению санкций против страны-террориста; 
  • прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира; 
  • участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов Формулы мира, в том числе и в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей. 

"Отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС", - добавляет Офис президента. 

Двусторонние соглашения

Как и упоминалось выше, Украина, по состоянию на сегодня, 4 сентября, заключила 26 двусторонних соглашений со странами-партнерами. 

Украина и Ирландия договорились начать работу над соглашением о гарантиях безопасности еще в начале мая 2024 года после переговоров Зеленского и Харрис. Сегодня же, глава ирландского правительства прибыл в Киев

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