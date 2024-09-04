Прем'єр Ірландії прибув до Києва
Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс сьогодні, 4 вересня, приїхав в Україну. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ірландську телерадіокомпанію RTE.
Гарріс вже відвідав місто Бородянка у Київській області, яке було значно пошкоджене російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення.
Також прем'єр побував у Гостомелі Київської області. Ірландія допомагала з будівництвом тимчасового житла у цьому місті.
Очікується, що Саймон Гарріс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. За даними RTE, вони обговорять підтримку України з боку ЄС, а також перспективи вступу України до Європейського союзу.
Також планується, що Гарріс та Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною. Угода, яку напередодні обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.
Ставлення Ірландії до війни в Україні
Нагадаємо, Саймон Гарріс та Володимир Зеленський востаннє зустрічалися у липні 2024 року в аеропорту Шеннон (Ірландія).
Ірландія підтримує Україну у війні з Росією, попри те, що країна є нейтральною. Це передбачає, що допомога Ірландії повинна бути нелетальною.
Раніше в Офісі президента заявили, що Україна та Ірландія найближчим часом підпишуть угоду про гарантії безпеки.
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