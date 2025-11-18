Україна та Греція спільно вироблятимуть морські дрони, - ЗМІ
Україна та Греція спільно вироблятимуть безпілотні надводні кораблі, які згодом використовуватимуться збройними силами двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.
За даними видання, домовленість про виготовлення дронів є одним із найважливіших результатів зустрічі прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса та президента України Володимира Зеленського.
За даними джерел, угода про спільне виробництво морських дронів стосується як українських, так і грецьких Збройних сил. Виробничу лінію буде відкрито на грецьких верфях. Частину дронів отримають українські Збройні сили, а інша частина поповнить грецький арсенал.
За даними видання, для Афін співпраця з Києвом має кілька. Так, це перевірена технологія з доведеними результатами. Також виробництво дронів прискорює використання грецьких інноваційних технологій в області, де вже існує величезна глобальна конкуренція.
Окрім того, таким чином Афіни скорочують розрив із Туреччиною, яка розгорнула свій перший безпілотний літальний апарат ще у 2021 році і додає інші типи до свого флоту.
Щодо фінансування ініціативи, то Афіни та Київ спробують включити цей конкретний план до кредитів, передбачених регламентом SAFE.
Морські дрони в Україні
Україна активно використовує морські дрони для ураження російських цілей у Чорному морі.
Так, у 2023-2024 роках українські дрони-камікадзе завдали суттєвих втрат Чорноморському флоту РФ, пошкодивши або знищивши значну кількість ворожих кораблів.
Наприкінці грудня українські сили вперше у світі знищили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ракет, випущених з ударного морського дрона Magura V5.