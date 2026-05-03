Україна та Греція домовляються про спільне виробництво морських дронів, але є нюанси

11:56 03.05.2026 Нд
Як Туреччина неочікувано стала фактором у цих перемовинах?
aimg Марія Науменко
Україна та Греція домовляються про спільне виробництво морських дронів, але є нюанси Фото: український морський безпілотник Sea Baby (ssu.gov.ua)
Переговори України та Греції щодо спільного виробництва морських дронів зіткнулись з труднощами через розбіжності сторін щодо умов їх використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

Угода стосується виробництва безпілотних надводних апаратів із частковим перенесенням виробництва на грецькі верфі. Однак, за даними видання, сторони не можуть узгодити питання щодо ліцензій на можливий перепродаж цих дронів.

Зокрема, Україна наполягає на праві впливати на те, як саме ці дрони будуть використовуватися грецькими Збройними силами. У Греції цю умову не прийняли, вважаючи, що вона може обмежити використання озброєння у разі військового конфлікту.

Як зазначає Kathimerini, така позиція Києва може бути пов’язана з прагненням зберігати баланс у відносинах із Туреччиною. Попри співпрацю Анкари з Москвою у сфері торгівлі та енергетики, вона залишається важливим партнером для України, зокрема у питаннях Чорноморської безпеки та дипломатичних контактів.

Попри ці розбіжності, переговори між сторонами тривають. Зокрема, нещодавно грецькі військові перебували в Києві, де обговорювали технічні аспекти потенційної співпраці.

Афіни та Київ уже тривалий час працюють над розширенням взаємодії у сфері оборонних технологій, виходячи за межі лише військової допомоги.

За даними джерел, Греція вже отримала близько півмільярда євро за системи, які передавала Україні через партнерські канали, зокрема через США, Німеччину або Чехію.

Домовленість про початок переговорів щодо спільного виробництва морських дронів була досягнута на найвищому рівні - між прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та президентом України Володимиром Зеленським.

Мета цих переговорів полягає у перенесенні частини виробництва на грецькі підприємства, що дозволило б Афінам отримати доступ до українських технологій, які активно розвиваються в умовах війни.

Морські дрони

Нагадаємо, Україна стала першою у світі державою, яка масово та ефективно застосувала морські дрони для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ, що суттєво змінило баланс сил у Чорному морі.

Яскравим прикладом стали атаки дронів СБУ Sea Baby, які уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT, що належать тіньовому флоту Росії.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, Росія зараз намагається копіювати українські розробки. Проте ефективність російських аналогів поки не підтверджена.

Летіли дрони та балістика, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги