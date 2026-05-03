Украина и Греция договариваются о совместном производстве морских дронов, но есть нюансы

Переговоры Украины и Греции по совместному производству морских дронов столкнулись с трудностями из-за разногласий сторон относительно условий их использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini .

Соглашение касается производства беспилотных надводных аппаратов с частичным переносом производства на греческие верфи. Однако, по данным издания, стороны не могут согласовать вопрос о лицензиях на возможную перепродажу этих дронов.

В частности, Украина настаивает на праве влиять на то, как именно эти дроны будут использоваться греческими Вооруженными силами. В Греции это условие не приняли, считая, что оно может ограничить использование вооружения в случае военного конфликта.

Как отмечает Kathimerini, такая позиция Киева может быть связана со стремлением сохранять баланс в отношениях с Турцией. Несмотря на сотрудничество Анкары с Москвой в сфере торговли и энергетики, она остается важным партнером для Украины, в частности в вопросах Черноморской безопасности и дипломатических контактов.

Несмотря на эти разногласия, переговоры между сторонами продолжаются. В частности, недавно греческие военные находились в Киеве, где обсуждали технические аспекты потенциального сотрудничества.

Афины и Киев уже длительное время работают над расширением взаимодействия в сфере оборонных технологий, выходя за пределы только военной помощи.

По данным источников, Греция уже получила около полумиллиарда евро за системы, которые передавала Украине через партнерские каналы, в частности через США, Германию или Чехию.

Договоренность о начале переговоров о совместном производстве морских дронов была достигнута на самом высоком уровне - между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Цель этих переговоров заключается в переносе части производства на греческие предприятия, что позволило бы Афинам получить доступ к украинским технологиям, которые активно развиваются в условиях войны.

Напомним, Украина стала первым в мире государством, которое массово и эффективно применило морские дроны для поражения кораблей Черноморского флота РФ, что существенно изменило баланс сил в Черном море.