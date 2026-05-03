ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и Греция договариваются о совместном производстве морских дронов, но есть нюансы

11:56 03.05.2026 Вс
2 мин
Как Турция неожиданно стала фактором в этих переговорах?
aimg Мария Науменко
Украина и Греция договариваются о совместном производстве морских дронов, но есть нюансы
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Переговоры Украины и Греции по совместному производству морских дронов столкнулись с трудностями из-за разногласий сторон относительно условий их использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Читайте также: Франция предложила Греции передать Украине все свои истребители Mirage 2000

Соглашение касается производства беспилотных надводных аппаратов с частичным переносом производства на греческие верфи. Однако, по данным издания, стороны не могут согласовать вопрос о лицензиях на возможную перепродажу этих дронов.

В частности, Украина настаивает на праве влиять на то, как именно эти дроны будут использоваться греческими Вооруженными силами. В Греции это условие не приняли, считая, что оно может ограничить использование вооружения в случае военного конфликта.

Как отмечает Kathimerini, такая позиция Киева может быть связана со стремлением сохранять баланс в отношениях с Турцией. Несмотря на сотрудничество Анкары с Москвой в сфере торговли и энергетики, она остается важным партнером для Украины, в частности в вопросах Черноморской безопасности и дипломатических контактов.

Несмотря на эти разногласия, переговоры между сторонами продолжаются. В частности, недавно греческие военные находились в Киеве, где обсуждали технические аспекты потенциального сотрудничества.

Афины и Киев уже длительное время работают над расширением взаимодействия в сфере оборонных технологий, выходя за пределы только военной помощи.

По данным источников, Греция уже получила около полумиллиарда евро за системы, которые передавала Украине через партнерские каналы, в частности через США, Германию или Чехию.

Договоренность о начале переговоров о совместном производстве морских дронов была достигнута на самом высоком уровне - между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Цель этих переговоров заключается в переносе части производства на греческие предприятия, что позволило бы Афинам получить доступ к украинским технологиям, которые активно развиваются в условиях войны.

Морские дроны

Напомним, Украина стала первым в мире государством, которое массово и эффективно применило морские дроны для поражения кораблей Черноморского флота РФ, что существенно изменило баланс сил в Черном море.

Ярким примером стали атаки дронов СБУ Sea Baby, которые поразили два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих теневому флоту России.

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, Россия сейчас пытается копировать украинские разработки. Однако эффективность российских аналогов пока не подтверждена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Греция Дрони
Новости
Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы