Україна та Естонія найближчим часом підпишуть безпекову угоду, - Цахкна

Найближчим часом Україна та Естонія підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Естонії Маргуса Цахкну під час пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми вирішили укласти безпекову угоду з Україною. І вона найближчим часом буде підписана", - заявив міністр.

За словами Цахкни, відповідно до угоди Естонія щорічно виділятиме на військову допомогу Україні 0,25% від свого ВВП.

"Я думаю, що це дуже промовистий показник нашої готовності допомагати Україні нести цей тягар. Це важливий обсяг", - додав він.

Гарантії безпеки

Станом на сьогодні Україна підписала гарантії безпеки вже більше ніж з 10 країнам. Угоди діють протягом 10 років. Зміст зобов'язань усюди різний, оскільки залежить від можливостей партнерів Києва. Загалом зобов'язання гарантують допомогу Україні в економічній, оборонній та інших сферах.

Як приклад, лише 31 травня Україна підписала угоду з: