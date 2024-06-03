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Украина и Эстония в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - Цахкна

Понедельник 03 июня 2024 14:34
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Украина и Эстония в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - Цахкна Фото: Маргус Цахкна, глава Министерства иностранных дел Эстонии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

В ближайшее время Украина и Эстония подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Маргуса Цахкну во время пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы решили заключить соглашение по безопасности с Украиной. И оно в ближайшее время будет подписано", - заявил министр.

По словам Цахкны, в соответствии с соглашением Эстония ежегодно будет выделять на военную помощь Украине 0,25% от своего ВВП.

"Я думаю, что это очень красноречивый показатель нашей готовности помогать Украине нести это бремя. Это важный объем", - добавил он.

Гарантии безопасности

На сегодня Украина подписала гарантии безопасности уже более чем с 10 странам. Соглашения действуют в течение 10 лет. Содержание обязательств всюду разное, поскольку зависит от возможностей партнеров Киева. В целом обязательства гарантируют помощь Украине в экономической, оборонной и других сферах.

Как пример, только 31 мая Украина подписала соглашение по:

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