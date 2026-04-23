Україна та ЄС вперше з 2022 року провели засідання Спільного авіаційного комітету

Він зазначив, що це засідання є одним з ключових інструментів реалізації угоди щодо спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, яка встановить єдині правила для авіації та інтегрує нашу країну в європейську авіаційну систему.

За результатами зустрічі сторони узгодили перелік актів права ЄС, які потрібно впровадити Україні, а також підходи до їх імплементації з урахуванням поточних умов.

"Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації - від безпеки польотів до захисту прав пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Кулеба наголосив, що мета полягає у тому, щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в Євросоюзі. Тобто: "прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників".

"Розуміємо, що українські авіакомпанії зараз працюють у надзвичайно складних умовах. Саме тому готуємо систему вже зараз - щоб після відновлення польотів ринок одразу був інтегрований у європейський простір", - резюмував він.