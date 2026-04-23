Украина и ЕС впервые с 2022 года провели заседание Совместного авиационного комитета

Он отметил, что это заседание является одним из ключевых инструментов реализации соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое установит единые правила для авиации и интегрирует нашу страну в европейскую авиационную систему.

По результатам встречи стороны согласовали перечень актов права ЕС, которые нужно внедрить Украине, а также подходы к их имплементации с учетом текущих условий.

"Это означает переход к практическому внедрению европейских правил в сфере авиации - от безопасности полетов до защиты прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что цель заключается в том, чтобы после открытия неба украинский рынок работал по тем же правилам, что и в Евросоюзе. То есть: "прозрачно, безопасно и с равными условиями для перевозчиков".

"Понимаем, что украинские авиакомпании сейчас работают в чрезвычайно сложных условиях. Именно поэтому готовим систему уже сейчас - чтобы после возобновления полетов рынок сразу был интегрирован в европейское пространство", - резюмировал он.