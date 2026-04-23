Украина и ЕС впервые с 2022 года провели заседание Совместного авиационного комитета

Между Украиной и ЕС прошло первое после начала полномасштабной войны заседание Совместного авиационного комитета, которое является важным для общего авиационного пространства.
Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Он отметил, что это заседание является одним из ключевых инструментов реализации соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое установит единые правила для авиации и интегрирует нашу страну в европейскую авиационную систему.
По результатам встречи стороны согласовали перечень актов права ЕС, которые нужно внедрить Украине, а также подходы к их имплементации с учетом текущих условий.
"Это означает переход к практическому внедрению европейских правил в сфере авиации - от безопасности полетов до защиты прав пассажиров", - говорится в сообщении.
Кулеба отметил, что цель заключается в том, чтобы после открытия неба украинский рынок работал по тем же правилам, что и в Евросоюзе. То есть: "прозрачно, безопасно и с равными условиями для перевозчиков".
"Понимаем, что украинские авиакомпании сейчас работают в чрезвычайно сложных условиях. Именно поэтому готовим систему уже сейчас - чтобы после возобновления полетов рынок сразу был интегрирован в европейское пространство", - резюмировал он.
Напомним, в середине марта этого года Кабмин создал рабочую группу по подготовке к восстановлению функционирования аэропортов.
Как пояснили в Министерстве развития, пока воздушное пространство Украины остается закрытым. Однако приоритетом является сохранение инфраструктуры аэропортов, чтобы начать полеты как можно скорее, как только это станет возможным.
Кстати, недавно авиакомпания Wizz Air распространила публикацию о подготовке к возобновлению рейсов в Украину, однако на самом деле речь шла совсем не о том. Позже в компании уточнили, что реклама касалась исключительно набора персонала, в частности, среди граждан Украины.