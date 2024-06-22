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Україна та ЄС можуть підписати угоду про гарантії безпеки 26 червня, - DW

Брюссель, Субота 22 червня 2024 11:33
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Україна та ЄС можуть підписати угоду про гарантії безпеки 26 червня, - DW Фото: стало відомо, коли Україна та ЄС можуть підписати угоду про гарантії безпеки (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки найближчими днями. Це може статися 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, високопосадовець ЄС на брифінгу у п'ятницю, 21 червня, оголосив, що безпекову угоду між ЄС та Україною підпишуть протягом найближчих днів. Він зазначив, що текст угоди вже остаточно погодили, процес зайняв декілька місяців.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський підпише угоду з ЄС у середу, 26 червня.

DW додає, що в угоді йдеться не лише про військову підтримку України з боку Європейського союз, але й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, що Україні вже отримала гарантії безпеки від понад 15 країн. Більшість серед них - це європейські держави, зокрема Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Нідерланди і т.д.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали безпеку угоду.

Раніше Офіс президента повідомив, що текст угоди між Україною та ЄС вже погодили. А у Польщі повідомили, угода про гарантії безпеки для України незабаром буде готова.

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