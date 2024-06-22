Україна та ЄС можуть підписати угоду про гарантії безпеки 26 червня, - DW

Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки найближчими днями. Це може статися 26 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, високопосадовець ЄС на брифінгу у п'ятницю, 21 червня, оголосив, що безпекову угоду між ЄС та Україною підпишуть протягом найближчих днів. Він зазначив, що текст угоди вже остаточно погодили, процес зайняв декілька місяців.

Очікується, що президент України Володимир Зеленський підпише угоду з ЄС у середу, 26 червня.

DW додає, що в угоді йдеться не лише про військову підтримку України з боку Європейського союз, але й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.